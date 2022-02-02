Уже не в ТОП-10 Forbes: Цукерберг потерял около $30 млрд

Сооснователь Meta Platforms Марк Цукерберг потерял место в десятке богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Согласно информации, миллиардер опустился на 12-е место после того, как его состояние за один день сократилось на 25,93%, или $29,7 млрд.

По данным Forbes, на 4 февраля состояние Цукерберга составило $84,8 млрд. Впервые с лета 2015 года Цукерберг не входит в топ-10 миллиардеров. По размеру потерь, которые глава Meta понес за один день, он уступает лишь Илону Маску.