Журналистам Deutsche Welle запретили вход в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить допуск в Думу журналистов германской телерадиокомпании Deutsche Welle. Их также не будут аккредитовать на мероприятия Госдумы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Коммерсант» передает, что эти меры введены после того, как в Германии запретили вещание RT. В ответ российские власти решили прекратить вещание Deutsche Welle и закрыть его корреспондентский пункт, а само СМИ признать иноагентом.

На днях Германия запретила работу RT DE из-за отсутствия лицензии на вещание от немецкого медиарегулятора. Телеканал работал по лицензии, полученной в Сербии.