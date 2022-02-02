Азербайджан ограничил импорт птицы

Запрещен ввоз живых кур в Азербайджан, сообщили журналистам в Агентстве продовольственной безопасности.

Согласно информации, в целях предотвращения распространения высокопатогенного вируса птичьего гриппа на территории страны главным государственным ветеринарным инспектором Азербайджана было принято решение о временном запрете ввоза в страну живых кур, за исключением однодневных цыплят.

Отмечается, что целью принятой меры является защита территории республики от инфекционных болезней животных, которые могут попасть в Азербайджан из других стран.