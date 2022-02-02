Первая дискуссия в серии «Общественный взгляд на образование»
4 февраля состоялась первая дискуссия в рамках серии «Общественный взгляд на образование», которая была организована Общественным советом при Министерстве образования и платформой педагогического опыта и коммуникации T-Network.
В Минобразования haqqin.az рассказали, что в первой дискуссии на тему обучения и воспитания приняли участие эксперты в области образования, директора школ, родители и учителя, общественные деятели, члены Общественного совета при Министерстве образования и сотрудники министерства. Обсуждения коснулись современной ситуации в организации учебно-воспитательного процесса, проблем и их причин, путей их решения, а также эффективной организации единства в учебно-воспитательном процессе.
Открывая дискуссию, председатель Общественного совета при Министерстве образования Гюнель Сафарова рассказала о цели проведения серии дискуссий. Было отмечено, что основной целью является установление эффективного диалога со всеми заинтересованными сторонами и обсуждение реалий для улучшения текущей ситуации, а также изучение общественного мнения и рассмотрение возможных направлений развития в сфере образования.
Советник министра образования Эльнур Насибов подчеркнул, что серия общественных дискуссий по вопросам образования является ответом на призыв министра Эмина Амруллаева о важности изучения общественного мнения и совершенствования образования, и сказал, что образование отвечает интересам общества в целом.
Затем начальник отдела организации и управления общего образования Минобразования Эльнур Алиев выступил с докладом на тему «Отношения учитель - ученик и буллинг в анализе результатов мониторинга качества в школах-2021». Он коснулся результатов мониторинга, проведенного по соответствующему приказу министра образования Эмина Амруллаева по изучению качества образования, преподавания и управления в школах.
В ходе дискуссии был озвучен ряд вызовов, связанных с развитием образования, и отмечена важность продолжения подобных дискуссий.