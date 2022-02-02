Европа получила более 9 млрд кубометров газа по TAP

За более чем год с начала транспортировки газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано более 9 млрд кубометров природного газа. Об этом на 8-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

По его словам, TAP предоставил Европе дополнительную ликвидность газового рынка.

Напомним, что ТАР был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, посредством трубопровода азербайджанский газ впервые начал поставляться на рынки Европы.