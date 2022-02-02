Кто станет новым генсеком НАТО?

Стали известны возможные кандидаты, которые рассматриваются на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет издание dpa.

Кандидатами на пост генсека альянса стали бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В список возможных претендентов также вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее сообщалось, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года покинет свой пост и в декабре возглавит Центральный банк Норвегии. Он занимает этот пост в НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.