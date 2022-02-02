Останки жертв сталинских репрессий нашли в Грузии: среди них есть и азербайджанец

В Грузии на территории бывшей военной базы в поселке Хелвачаури (Аджария) обнаружены останки 29 человек. По мнению археологов и историков, это люди, расстрелянные во время сталинских репрессий 1937-1938 годов.

Грузинские СМИ сообщают, что основные работы проводят сотрудники Польского института национальной памяти (IPN) во главе с Томашем Борковским, прибывшие по приглашению Батумско-Лазетской епархии.

Предполагается, что погибшие были расстреляны 15 марта 1938 года. Руки у них завязаны за спиной, а в голове – отверстие от пули.

Report пишет, что в ходе исследования захоронения было установлено, что среди них и есть и останки Алекперова Гусейна Алекпер оглы, 1869 года рождения. Согласно архивным документам Министерства внутренних дел Аджарии, он был расстрелян 11 марта 1938 года.