Экс-канцлер Германии вместо зятя Назарбаева в газпроме
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера позвали на работу в «Газпром», передает ТАСС.
Отмечается, что Шредер может войти в состав нового совета директоров вместо председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy - зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.
На годовом собрании, которое должно пройти 30 июня, акционерам предложат избрать членов совета директоров. Помимо Шредера в список включены Андрей Акимов, Виктор Зубков, Денис Мантуров, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Алексей Миллер, Александр Новак, Михаил Середа и Николай Шульгинов.
Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Сейчас он является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2», а также возглавляет совет директоров «Роснефти».