В AzerGold обсудили итоги прошлого года и предстоящие задачи

17:29

В закрытом акционерном обществе (ЗАО) AzerGold прошло онлайн-совещание, посвященное итогам 2021 года и предстоящим задачам. Выступая на совещании, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов напомнил, что прошлый год совпал со знаменательным периодом для общества - 5-й годовщиной со дня начала деятельности компании.

Отметив, что акционерное общество за прошедший период прошло достаточно успешный путь, председатель довел до внимания собравшихся, что высшей оценкой и дополнительным стимулом для деятельности компании стала историческая поездка президента страны Ильхама Алиева на Човдарский интегрированный перерабатывающий региональный участок в прошлом году. Ибрагимов сказал, что глава государства особо подчеркнул, что горнодобывающий сектор стал ведущим в ненефтяном сфере страны, а также дал ряд важных поручений по деятельности компании. Председатель правления отметил, что горнодобывающая промышленность как ключевой сектор ненефтяной сферы внесет дополнительный вклад в устойчивый прогресс экономики благодаря своевременной и эффективной реализации в соответствии с дорожной картой месторождений цветных и черных металлов в рамках стратегического документа общества. В то же время потенциал запасов цветных металлов на наших освобожденных территориях сыграет большую роль в дальнейшем развитии этого сектора. Отметив, что начатая обществом в прошлом году первоначальная исследовательская работа в области золотого проявления «Тутхун» окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие не только Кельбаджара, но и Восточно-Зангезурского экономического района в целом, З.Ибрагимов подчеркнул, что компания всеми своими ресурсами и впредь будет поддерживать единую политику государства в этом направлении.

Председатель правления довел до внимания участников совещания, что в прошлом году в рамках стратегических целей работы по добыче, продаже, геологоразведке, а также по другим направлениям были перевыполнены в соответствии с графиком. На совещании была представлена информация о проделанной работе на месторождениях золота, полиметаллов и железной руды, продаже драгоценных металлов на внешнем и внутреннем рынках, геологоразведочной и исследовательской деятельности, финансовых показателях, деятельности дочерних компаний и результатах, достигнутых по другим направлениям. Было отмечено, что в прошлом году был предпринят ряд важных шагов по повышению эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов месторождений и оптимизации производственных процессов. В отчетном году производственные показатели добычи золота составили 61,5, а серебра - 134,4 тыс. унций. Так, добыча золота перевыполнена на 11 проц., а серебра – на 55 проц. По сравнению с 2020 годом в 2021 году производство золота увеличилось на 2,5 проц., а производство серебра на 10,9 проц.