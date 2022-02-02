Министр Шахбазов: Южный газовый коридор – уникальный элемент стабильного энергоснабжения
VIII заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК), состоявшееся 4 февраля в Баку, продолжилось пленарными сессиями на темы «Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан» и «Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики». Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Консультативный совет по Южному газовому коридору успешно выполнил свою миссию по поставке природного газа в Европу по огромному коридору из нового источника. Министр также отметил, что Южный газовый коридор является уникальным элементом стабильного энергоснабжения. По словам министра, пока в мире бушует энергетический кризис, роль европейских потребителей в энергоснабжении подтвердила, что Южный газовый коридор служит энергетической безопасности.
«За 2021 год, а также за январь этого года по Южному газовому коридору было экспортировано более 18,5 млрд кубометров природного газа потребителям Грузии, Турции и Европы. За это время только европейские страны по долгосрочным контрактам, а также по краткосрочным спот-операциям обеспечены примерно 8,9 млрд кубометров азербайджанского природного газа», - добавил министр.
Министр энергетики заявил, что коридор может расширить свое стратегическое значение в обеспечении энергетической безопасности с помощью интерконнекторов между европейскими странами до Западных Балкан и других частей континента: «С этой целью становится актуальным начать новый этап деятельности, который включает в себя такие процессы, как подписание договоров с потребителями, привлечение инвестиций и увеличение добычи газа, а также строительство интерконнекторов. Мы готовы сотрудничать с Еврокомиссией и странами, желающими приобретать дополнительные объемы газа или импортировать и экспортировать газ, а также способствовать развитию Южного газового коридора».