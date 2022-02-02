Сахиба Гафарова у президента Литвы фото
В рамках визита в Литву председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом этой страны Гитанасом Науседой.
Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита в Литву председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом этой страны Гитанасом Науседой.
Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
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