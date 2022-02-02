Сахиба Гафарова у президента Литвы фото

В рамках визита в Литву председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом этой страны Гитанасом Науседой.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.