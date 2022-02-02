ООН ответила haqqin.az про армян, которые стреляют по Баку
Редакция haqqin.az настойчиво пыталась связаться с официальными лицами Программы развития ООН (ПРООН), чтобы разъяснить крайне неблаговидную ситуацию, связанную с их сотрудником Арменом Григоряном, который использовал статус этой международной организации для ведения оскорбительной и лживой пропаганды против Азербайджана. Наш сайт уже неоднократно писал на эту животрепещущую тему.
И вот мы дождались ответа организации. Хотя лучше бы они просто промолчали. Чисто формальный ответ, а фактически отписка, говорящая лишь о вещах, которые нам и так были известны. Но судить нашим читателям. Представляем полный текст ответа, присланного в нашу редакцию из отдела ПРООН по работе со СМИ.
«ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) очень серьезно относится к принципам независимости и беспристрастности, которыми руководствуются наши сотрудники.
ПРООН не приемлет дискриминационного или предвзятого поведения, которое может нанести ущерб репутации Организации и сотрудников во всем мире.
У ПРООН имеется ряд институциональных механизмов, таких как Управление по вопросам этики, Управление аудита и расследований, Управление людскими ресурсами и Управление омбудсмена, для предотвращения и расследования обвинений в неправомерных действиях и несоблюдении правил и политики.
ПРООН привержена своей работе в Азербайджане в качестве многолетнего партнера по развитию».
И все! Видит Бог, мы сами пытались спасти честь Программы развития и вместе с ней всей системы ООН. Для этого и добивались четкого ответа на вопрос, будут ли предприняты конкретные действия по расследованию дела Армена Григоряна и дисциплинарной ответственности по отношению к нему. Но нет. ПРООН предпочла сохранить свой позор, размазав свой ответ по бумаге серой краской. Впрочем, это агентство ООН поступило так же, как сегодня поступает большинство международных организаций, превратившихся в бюрократические реликты эпохи холодной войны.
Тем не менее мы будем продолжать освещение данной темы и пытаться получить более вразумительные и конкретные ответы на поставленные нами вопросы. Хотелось бы, чтобы к этому процессу подключились и наши дипломаты, в частности Постоянное представительство Азербайджана при ООН. Во-первых, они могут подать официальный запрос, на который нельзя будет не ответить, а во-вторых, им всего-то надо перейти дорогу, чтобы лицом к лицу встретиться с представителями ПРООН.