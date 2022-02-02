ООН ответила haqqin.az про армян, которые стреляют по Баку

Отдел информации 18:23

Редакция haqqin.az настойчиво пыталась связаться с официальными лицами Программы развития ООН (ПРООН), чтобы разъяснить крайне неблаговидную ситуацию, связанную с их сотрудником Арменом Григоряном, который использовал статус этой международной организации для ведения оскорбительной и лживой пропаганды против Азербайджана. Наш сайт уже неоднократно писал на эту животрепещущую тему. И вот мы дождались ответа организации. Хотя лучше бы они просто промолчали. Чисто формальный ответ, а фактически отписка, говорящая лишь о вещах, которые нам и так были известны. Но судить нашим читателям. Представляем полный текст ответа, присланного в нашу редакцию из отдела ПРООН по работе со СМИ.

«ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) очень серьезно относится к принципам независимости и беспристрастности, которыми руководствуются наши сотрудники. ПРООН не приемлет дискриминационного или предвзятого поведения, которое может нанести ущерб репутации Организации и сотрудников во всем мире. У ПРООН имеется ряд институциональных механизмов, таких как Управление по вопросам этики, Управление аудита и расследований, Управление людскими ресурсами и Управление омбудсмена, для предотвращения и расследования обвинений в неправомерных действиях и несоблюдении правил и политики. ПРООН привержена своей работе в Азербайджане в качестве многолетнего партнера по развитию».