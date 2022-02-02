ООН ответила haqqin.az про армян, которые стреляют по Баку

Отдел информации

Редакция haqqin.az настойчиво пыталась связаться с официальными лицами Программы развития ООН (ПРООН), чтобы разъяснить крайне неблаговидную ситуацию, связанную с их сотрудником Арменом Григоряном, который использовал статус этой международной организации для ведения оскорбительной и лживой пропаганды против Азербайджана. Наш сайт уже неоднократно писал на эту животрепещущую тему.

И вот мы дождались ответа организации. Хотя лучше бы они просто промолчали. Чисто формальный ответ, а фактически отписка, говорящая лишь о вещах, которые нам и так были известны. Но судить нашим читателям. Представляем полный текст ответа, присланного в нашу редакцию из отдела ПРООН по работе со СМИ.

Haqqin.az дождался ответа ПРООН. Хотя лучше бы они промолчали

«ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) очень серьезно относится к принципам независимости и беспристрастности, которыми руководствуются наши сотрудники.

ПРООН не приемлет дискриминационного или предвзятого поведения, которое может нанести ущерб репутации Организации и сотрудников во всем мире.

У ПРООН имеется ряд институциональных механизмов, таких как Управление по вопросам этики, Управление аудита и расследований, Управление людскими ресурсами и Управление омбудсмена, для предотвращения и расследования обвинений в неправомерных действиях и несоблюдении правил и политики.

ПРООН привержена своей работе в Азербайджане в качестве многолетнего партнера по развитию».

Хотелось бы, чтобы и Постоянное представительство Азербайджана при ООН сказало свое слово

И все! Видит Бог, мы сами пытались спасти честь Программы развития и вместе с ней всей системы ООН. Для этого и добивались четкого ответа на вопрос, будут ли предприняты конкретные действия по расследованию дела Армена Григоряна и дисциплинарной ответственности по отношению к нему. Но нет. ПРООН предпочла сохранить свой позор, размазав свой ответ по бумаге серой краской. Впрочем, это агентство ООН поступило так же, как сегодня поступает большинство международных организаций, превратившихся в бюрократические реликты эпохи холодной войны.

Тем не менее мы будем продолжать освещение данной темы и пытаться получить более вразумительные и конкретные ответы на поставленные нами вопросы. Хотелось бы, чтобы к этому процессу подключились и наши дипломаты, в частности Постоянное представительство Азербайджана при ООН. Во-первых, они могут подать официальный запрос, на который нельзя будет не ответить, а во-вторых, им всего-то надо перейти дорогу, чтобы лицом к лицу встретиться с представителями ПРООН.