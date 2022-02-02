Почему в Азербайджане отказывают в признании полученных за границей дипломов
В прошлом месяце в Азербайджане не были признаны дипломы 95 человек, получивших образование за границей. Об этом сообщает Агентство по обеспечению качества в образовании.
В январе 336 обратившихся из 431 получили положительное решение и соответствующие свидетельства, а 95 - отрицательное.
"55 лицам было отказано из-за неудовлетворительного уровня знания языка обучения, 18 - из-за недостаточного срока пребывания в стране для освоения учебного материала, 9 - из-за недостаточного срока пребывания в стране для освоения учебной материала и неудовлетворительного уровня знания языка обучения, 13 - по другим причинам. 115 обратившихся обучались в Турции, 115 - в России, 109 - в Украине, 18 - в Грузии, 11 - в Великобритании и Северной Ирландии, 63 - в других странах. Что касается наиболее востребованных специальностей, то по юриспруденции зарегистрировано 69 соискателей, экономике - 30, медицине - 29, управлению бизнесом - 20, стоматологии - 17.
Средний срок рассмотрения документов составил 25 дней", - отметили в агентстве.