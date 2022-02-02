Почему в Азербайджане отказывают в признании полученных за границей дипломов

В прошлом месяце в Азербайджане не были признаны дипломы 95 человек, получивших образование за границей. Об этом сообщает Агентство по обеспечению качества в образовании.

В январе 336 обратившихся из 431 получили положительное решение и соответствующие свидетельства, а 95 - отрицательное.