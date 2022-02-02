Джейхун Байрамов о сроках подписания соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном

«Европейский Союз заинтересован в получении дополнительных объемов газа из Азербайджана для стран Западных Балкан». Об этом сегодня сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции после встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели.

Дж.Байрамов отметил, что участие двух комиссаров ЕС в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку показывает важность Азербайджана для Европы: «В 2020 году был перерыв в переговорах по новому соглашению с ЕС в связи с пандемией, переговоры активизировались с лета 2021 года. Азербайджан озвучил свою позицию по торговле с ЕС, а несколько дней назад ЕС озвучил позицию по предложениям Азербайджана. Мы считаем, что в 2022 году можно добиться подписания всестороннего соглашения между ЕС и Азербайджаном».