Ильхам Алиев заявил, что заболели некоторые участники заседания Южного газового коридора

Сегодня в Баку во дворце «Гюлистан» состоялось VIII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Выступая на этом мероприятии, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что у некоторых участников заседания была выявлена коронавирусная инфекция.

«С сожалением хочу сказать, что у некоторых участников заседания выявлена коронавирусная инфекция, и поэтому они сегодня физически не могут здесь присутствовать. Желаю им крепкого здоровья, скорейшего выздоровления. Уверен, что азербайджанские врачи сделают все, чтобы они как можно скорее вернулись к нормальной жизни», - сказал глава государства.