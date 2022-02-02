Сбитый в Беларуси «украинский» беспилотник оказался российским The Insider
Беспилотник, сбитый в Беларуси, как выяснилось, был российским, а не украинским, пишет The Insider.
Белорусские военные утверждают, что якобы сбили беспилотник Spectator M1 украинского производства, а не российский «Орлан-10».
«Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на «Орлан». Кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими концовками-винглетами, чего не имеет «Орлан», - пишет The Insider .