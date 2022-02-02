Ильхам Алиев: Доказанных запасов газа у Азербайджана будет еще больше

«Доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, и я уверен, что их будет больше». Об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

«Считаю, что для достижения новых результатов мы должны вместе координировать и доброжелательно планировать наше будущее. Известны доказанные запасы газа Азербайджана: 2,6 триллиона кубометров. Конечно, самое большое месторождение – «Шахдениз» – один триллион кубометров. Я уверен, что будет еще больше. Потому что, если вы посмотрите на наш опыт разработки нефтяных и газовых месторождений, то увидите, что мы всегда получаем больше запасов, чем ожидалось вначале. Это стало возможным благодаря открытию новых месторождений и новым технологиям. Потому что сегодня технологии в этой области быстро развиваются. Поэтому я уверен, что доказанных запасов газа у Азербайджана будет еще больше.

Как я уже сказал, «Шахдениз» является основным месторождением газа в Азербайджане и до сих пор единственным вносящим свой вклад в Южный газовый коридор. Но ведется работа и над другими проектами. Надеемся, в скором времени начнется добыча на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений – «Апшерон». Возможно, даже менее чем за год. Работа будет проводиться поэтапно. На первом этапе на «Апшероне» будет добыто 1,5 миллиарда кубометров газа. Это не очень большой объем. Но думаю, это важный показатель для некоторых стран. Это может удовлетворить и наш растущий спрос, а также предоставить экспортные возможности», - отметил глава государства.