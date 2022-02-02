Трех иранцев осудили в Дании за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Датский суд признал трех иранцев виновными в сборе информации в пользу Саудовской Аравии и в содействии терроризму в Иране. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным издания, иранцы входили в движение арабской борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA) и передавали саудитам информацию о военных разработках Ирана.