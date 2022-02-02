Трех иранцев осудили в Дании за шпионаж в пользу Саудовской Аравии
Датский суд признал трех иранцев виновными в сборе информации в пользу Саудовской Аравии и в содействии терроризму в Иране. Об этом сообщает Al Jazeera.
По данным издания, иранцы входили в движение арабской борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA) и передавали саудитам информацию о военных разработках Ирана.
Отмечается, что осужденным от 40 до 51 лет, им грозит до 12 лет тюремного заключения. Окончательное наказание им назначат в марте.
В 2018 году в Дании предотвратили теракт, организованный, как считает следствие, боевиками ASMLA.