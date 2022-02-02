Турция и Россия обсудили двустороннее взаимодействие

"Содержательно и откровенно рассмотрен широкий круг актуальных международных проблем с акцентом на укрепление глобального и регионального экономического сотрудничества. Важное внимание было уделено конкретным задачам и возможностям взаимодействия России и Турции в таких ключевых форматах многосторонней дипломатии, как Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Группа двадцати и ВТО", - говорится в сообщении МИД РФ.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин обсудил со своим турецким коллегой Фаруком Каймакджи задачи и возможности взаимодействия России и Турции в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Группе двадцати (G20) и ВТО.

В ходе консультаций была подтверждена обоюдная готовность к тесной совместной работе по инициативе проведения в Стамбуле саммита глав государств и правительств по случаю тридцатилетнего юбилея ОЧЭС летом, а также эффективной реализации программы мероприятий российского председательства в организации в июле – декабре.

В МИД также отметили, что была выражена поддержка лидирующей роли Группы двадцати в качестве ведущего координационного механизма в системе глобального экономического управления и планам индонезийского председательства в указанном форуме в 2022 году. "С российской стороны подчеркнут особый потенциал выдвинутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на площадке Группы двадцати инициатив по введению зеленых коридоров в международной торговле товарами первой необходимости и взаимного признания вакцин и вакцинных сертификатов", - добавили в дипведомстве.

Заместители глав дипломатических ведомств обсудили также состояние и перспективы мировых энергетических рынков, в том числе в свете вызовов изменения климата, торговые последствия отдельных инициатив в рамках "зеленого курса", социально-экономические аспекты международной миграции, "вклады России и Турции в глобальные усилия по вакцинации от COVID-19".

Замглавы МИД Турции находится с визитом в Москве.