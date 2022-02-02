Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича: У него было много денег

"Янукович и я – большая разница. У него денег было много, понимаете, деньги довлеют всегда, жмут в кармане и надо спасти", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала Соловьёв Live, пишет РИА Новости.

В ходе интервью Соловьев сравнил действия белорусского президента во время протестов оппозиции в 2020 году и Януковича в 2014 году.

"Они (оппозиция Беларуси – ред.) подняли этот фейк, что (Лукашенко – ред.) вот, как Янукович, сбежал – он уже в Ростове, дети улетели. Я – автомат в руки, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (силовики – ред.). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, и дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что эти действия были необходимы, поскольку протестующие могли напасть на резиденцию. "Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что если бы протестующие пошли на штурм Дворца независимости, то это было бы большим риском.