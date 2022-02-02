Бывший глава Zaminbank получил 14 лет тюрьмы

Н.Исмаилов обвинялся по статьям 179.3.2 (присвоение, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азера Пашаева.

Отметим, Исмаилов был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией. Он обвинялся в хищении в 2010-2015 годах принадлежащих банку денежных средств в крупном размере. Сообщается, что бывший председатель НС банка совершил против разных лиц мошенничество на сумму около 5,2 миллионов манатов.

Среди потерпевших по делу также числятся бизнесмен Исфандияр Ахундов, известный как «Шарурлу Исфандияр», и известный скрипач Джейхун Исмайлов.