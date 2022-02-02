ЕС выделил Азербайджану 2 миллиарда евро

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и комиссаром Европейского Союза по соседству и расширению Оливером Вархели.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются на основе равноправного партнерства. Ссылаясь на успешное проведение VIII заседания Консультативного совета Южного газового коридора с участием комиссаров ЕС, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства с ЕС в энергетической сфере.

Комиссар Оливер Вархели отметил, что партнерские отношения с Азербайджаном имеют большое значение для ЕС и важно еще больше укрепить эти отношения. Он подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером ЕС. Комиссар отметил, что в рамках плана экономических инвестиций Азербайджану выделен финансовый пакет в 2 миллиарда евро, в рамках которого рассматривается реализация конкретных проектов. O.Вархели также выразил готовность ЕС участвовать в процессе восстановления и реконструкции, осуществляемых в Азербайджане.