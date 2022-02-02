ФИФА тестирует «робота-арбитра»: как это будет работать и когда впервые применят

ФИФА тестирует технологию «робота-арбитра», фиксирующего движения игроков, положение мяча и нарушения – впервые новую систему применят 9 февраля на матче «Челси» в рамках клубного чемпионата мира. Об этом пишет британское издание Football. London.

Отмечается, что роботизированная система состоит из 29 камер, которые прикрепляются к крыше стадиона и следят за движениями игроков, создавая виртуальный скелет и место мяча.

Так, в случае офсайда технология только через полсекунды передает соответствующий сигнал системе видеопомощи арбитрам (VAR) - арбитры подтверждают нарушения и передают свое решение главному арбитру.