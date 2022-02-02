ФИФА тестирует «робота-арбитра»: как это будет работать и когда впервые применят
ФИФА тестирует технологию «робота-арбитра», фиксирующего движения игроков, положение мяча и нарушения – впервые новую систему применят 9 февраля на матче «Челси» в рамках клубного чемпионата мира. Об этом пишет британское издание Football. London.
Отмечается, что роботизированная система состоит из 29 камер, которые прикрепляются к крыше стадиона и следят за движениями игроков, создавая виртуальный скелет и место мяча.
Так, в случае офсайда технология только через полсекунды передает соответствующий сигнал системе видеопомощи арбитрам (VAR) - арбитры подтверждают нарушения и передают свое решение главному арбитру.
"Электронный рефери" впервые используют 9 февраля на матче действующего победителя Лиги чемпионов "Челси" на клубном чемпионате мира в Абу-Даби. Соперник "Челси" пока не определен.
Предполагается, что после матча данные, зафиксированные "электронным рефери", смогут использовать тренеры и медицинские работники для анализа техники каждого игрока.
Если система успешно пройдет все тесты, в ФИФА надеются использовать робота-арбитра на чемпионате мира в Катаре в ноябре этого года.
"Мы уверены, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру за счет оптимизации процессов принятия решений и повышения объективности", - оценил новую технологию директор ФИФА по технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.
"Однако мы только в начале этого пути разработки, и возможные варианты использования должны быть тщательно проверены, чтобы оценить возможности для дальнейшей реализации", - добавил он.