Илон Маск: Колонизация Марса возможна уже через 5 – 10 лет
Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что SpaceX планирует высадить человека на Марсе в лучшем случае – через 5 лет, в худшем – через 10 лет.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что планирует отправить человека на Марс через 5 лет или, в худшем сценарии, через 10 лет, а также в будущем построить на Марсе целые города-колонии. Об этом пишет новостное издание Newsweek.
Маск отметил, что космический корабль Starship «самая продвинутая ракета, за все времена», и сейчас главный вызов – «минимизировать стоимость вывода на орбиту тонны груза».
По словам основателя компании «SpaceX» Илона Маска, в настоящее время колонизация Марса почти невозможна, ведь само отправление людей на «красную планету» может стоить 1 триллион долларов, а для нормальной жизнедеятельности людям необходимо еще медицинское оборудование и средства коммуникации.