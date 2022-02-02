Илон Маск: Колонизация Марса возможна уже через 5 – 10 лет

Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что SpaceX планирует высадить человека на Марсе в лучшем случае – через 5 лет, в худшем – через 10 лет.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что планирует отправить человека на Марс через 5 лет или, в худшем сценарии, через 10 лет, а также в будущем построить на Марсе целые города-колонии. Об этом пишет новостное издание Newsweek.