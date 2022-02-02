Пистолет Макарова и опиум изъяли у Тагиева фото
У жителя Товузского района выявлены наркотики и оружие. Об этом говорится в сообщении гянджинской региональной группы пресс-службы МВД.
Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками РОП оперативных мероприятий был задержан житель района ранее судимый Тариель Тагиев, который подозревался в незаконном хранении наркотических средств.
В ходе личного досмотра и обыска в его доме были выявлены опиум и огнестрельное оружие. Сотрудники полиции изъяли один пистолет Макарова, 2 патрона калибра 9 мм и один магазин. По факту проводится расследование.