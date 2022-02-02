В суде по тяжким преступлениям потребовали допросить Таги Ахмедова дело на 2 млн манатов
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу обвиняемых в мошенничестве Саадата Халилова, Гулу Мухтарова и Сахиля Абушова, передает Report.
В ходе заседания под председательством судьи Зейнала Агаева, адвокат С.Халилова Хафиз Алескеров подал ходатайство.
Он потребовал прослушать на суде телефонные разговоры между С.Халиловым и бывшим главой Бакинского метрополитена Таги Ахмедовым.
Кроме того, адвокат также потребовал вызвать Таги Ахмедова в суд на допрос.
Следующее судебное заседание назначено на 18 февраля.
Отметим, что в ходе судебного разбирательства стало известно, что бывший глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедов через своего близкого друга – заместителя директора Института математики и механики НАНА, профессора Солтана Алиева дал под проценты С.Халилову, Г.Мухтарову и С.Абушову 2 миллиона манатов. Они убедили Т.Ахмедова инвестировать в якобы прибыльный «мраморный» бизнес. Т.Ахмедов согласился и дал деньги этим людям. Позже С.Алиев обратился с заявлением на них, поскольку указанные лица не смогли выплатить проценты.
С.Алиев признан потерпевшим по данному уголовному делу.