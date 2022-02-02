Медицинские маски являются эффективным средством, чтобы защититься от заражения омикрон-штаммом коронавируса, они снижают риск заболеть более чем в два раза. Об этом «Известиям» сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист привел результаты исследования, согласно которым медицинские маски снижают риск инфицирования в три раза, если речь о гриппе, а в случае с коронавирусом – в 2-2,5 раза.

По словам Крючкова, эффективными могут быть и многослойные тканевые маски, если за ними правильно ухаживать.