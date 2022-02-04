Ильхам Алиев: В годы первой карабахской войны пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана

После Отечественной войны до сегодняшнего дня в результате подрыва на минах погибли 36 человек. Об этом в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе обсуждений глава Азербайджанского государства уделил особое внимание вопросу повышения международной поддержки нашей стране для установления судьбы лиц, пропавших без вести во время первой карабахской войны, мест массовых захоронений, разминирования освобожденных от оккупации территорий, открытия железнодорожного и автодорожного транспортного коридора.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в годы первой карабахской войны пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков. Он также подчеркнул, что после окончания Отечественной войны, в результате подрыва на минах погибли 36 граждан Азербайджана, 165 человек получили ранения.