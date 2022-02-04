Алиев о зоне «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре

«У нас есть специальная программа для освобожденных от оккупации территорий. Наше Министерство энергетики уже подготовило вместе с ведущими международными компаниями концептуальный прогноз для зоны «зеленой энергии» в Карабахе и Восточном Зангезуре». Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 февраля в ходе выступления на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Глава государства отметил, что Азербайджан уже провел международную оценку потенциала возобновляемых источников в Карабахе и Восточном Зангезуре: «Предварительные данные очень обнадеживающие. Потенциал ветряной энергии составляет около 7200 мегаватт, а солнечной – более 2000 мегаватт. Кстати, хотел бы проинформировать вас о том, что наш стратегический партнер в нефтегазовом секторе – ВР проявляет большой интерес к работе на освобожденных от оккупации территориях, в частности, в Джебраильском районе. Мы уже находимся на стадии переговоров с ВР по строительству там возобновляемого источника энергии мощностью более 200 мегаватт».