Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства
Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании вынесла вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича. Голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича. Трансляцию заседания ведет в пятницу пресс-служба парламента, пишет ТАСС.
"Голосовали 54 депутата, "за" недоверие проголосовали 43 депутата, "против" – 11 депутатов. Объявляю, что парламент проголосовал за недоверие 42-му кабинету правительства Черногории", - заявил спикер парламента Алекса Бечич.
Спикер предложил отказаться от тайного волеизъявления, голосование депутатов проходило поименно. Премьер-министр Кривокапич не присутствовал на голосовании, он покинул парламент еще утром.
19 января 2022 года депутаты гражданского движения URA во главе с Дританом Абазовичем, а также ряда оппозиционных партий Черногории внесли в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству, заявив о намерении сформировать правительство меньшинства. В ответ премьер-министр Здравко Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину – вице-премьера Дритана Абазовича, а также о сокращении мандата парламента и досрочных выборах.