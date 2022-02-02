В НАТО рассказали, почему Украина в ближайшее время не вступит в альянс

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.

Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, пишет ТАСС.

По словам замгенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.

Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.