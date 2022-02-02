В НАТО рассказали, почему Украина в ближайшее время не вступит в альянс
Украина в ближайшее время не вступит в альянс, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, пишет ТАСС.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», - отметил Джоанэ в интервью телеканалу France24.
По словам замгенсека, для вступления Украины в НАТО в альянсе должен быть консенсус, которого на сегодняшний день нет.
Джоанэ добавил, что альянс поддерживает Киев, но не будет участвовать в военных действиях в стране.