«Мама обижала меня. Она заставляла меня искать деньги. И била, если я говорила, что не могу. Бабушка тайком давала мне деньги, а матери я говорила, что продавала салфетки. Но я никогда этого не делала.

10-летняя девочка, которая долгое время находилась в приюте, заплакала, узнав, что ее переводят в детский дом.

Помещенная в приют девочка признается, что больше всего боли ей причинила именно мать. Об этом говорится в публикации приюта для женщин и детей.

В конце концов я сказала, что пожалуюсь в полицию. После этого мама месяц относилась ко мне хорошо. Куда-то уходила, возвращалась через 2-3 дня, покупала мне то, что я хотела.

Потом она снова послала меня продавать салфетки и запретила возвращаться домой, если я не соберу 50 манатов. Также пригрозила выгнать из дома, если не куплю пачку сигарет. Тогда я пошла в полицию», - рассказывает девочка.

По ее словам, дорогу в отделение полиции она нашла по памяти.

«Раньше дедушка брал меня с собой гулять, катал на машине, и я запомнила многие места. Поэтому я обратилась в 19-е отделение на так называемой «Шамахинке». Но мне там сказали, что «мотодром» (Ходжасан) находится не в их ведении, и отвезли меня в 40-е отделение.

Я там переночевала, а на следующий день меня доставили в приют. Здесь мне хорошо, но я скучаю по своему брату... Я мечтаю поехать с братом в Германию, потому что там очень красиво», - говорит девочка.