Эрдоган рассказал о том, что может сблизить Турцию и Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами по пути из Киева в Анкару заявил о заинтересованности Турции в возобновлении переговоров с Иерусалимом об использовании израильского природного газа и его транспортировке в Европу, сообщают израильские СМИ.

Лидер Турции сообщил журналистам, что энергетическое сотрудничество с Израилем станет одной из главных тем запланированного на середину марта нынешнего года визита в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога.

«Мы можем использовать израильский природный газ в нашей стране, и помимо его использования, мы также можем принять участие в совместных усилиях по его транспортировке в Европу», - сказал Эрдоган.