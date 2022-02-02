Новый прорыв: мир признал дипломы Азербайджанского медуниверситета наш спецреп
Учебные программы Азербайджанского медицинского университета (АМУ) успешно прошли международную аккредитацию, проведенную Независимым агентством по аккредитации и рейтингу (IAAR), признанным Всемирной Федерацией медицинского образования.
Выступая на мероприятии, посвященном этому событию, ректор АМУ Герай Герайбейли рассказал о значимости аккредитации, являющейся по его словам принципиально важным шагом в деле расширения географии международного признания дипломов Азербайджанского медицинского университета.
Выступая на церемонии, профессор-консультант IAAR Ольга Яновская отметила, что агентство, являющееся первой структурой на постсоветском пространстве, получившей признание Всемирной федерации медицинского образования, аккредитовало как институциональные, так и образовательные программы АМУ.
О.Яновская сообщила, что, в процессе аккредитации, экспертная комиссия IAAR посетила в конце прошлого года Баку и провела скрупулезную проверку качества образовательных программ АМУ. Оценивались соответствие правилам и критериям аккредитации организация учебного процесса, реализация образовательных программ, деятельность деканатов, клинических баз, структурных подразделений и т.д.
Между тем, как рассказала корреспонденту haqqin.az профессор Ольга Яновская, учебные программы и университеты, получившие аккредитацию IAAR, считаются также получившими аккредитацию Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME), без признания которой дипломы медицинских вузов не являются основанием для приема на работу в клиники США и Евросоюза, а также для прохождения магистратуры в вузах этих стран.
«В течении 10 месяцев наша экспертная комиссия, состоявшая из высококвалифицированных специалистов, занималась подготовкой АМУ к аккредитации, - отметила Яновская. – Ваш медицинский университет стал первым азербайджанским ВУЗом, получившим аккредитацию IAAR. В процессе подготовки комиссия предоставила ректорату и преподавательскому составу АМУ все рекомендации по повышению качества медицинского образования студентов, отвечающего международным стандартам. Это необходимо для того, чтобы после выпуска выпускники были конкурентоспособными и востребованными на мировом рынке труда. Кроме того, соответствие стандартам качества образования дает выпускникам хорошие шансы на учебу в магистратурах и резидентурах ведущих зарубежных вузах мира».
По словам Яновской, комиссия IAAR провела также серию интервью с преподавателями и студентами АМУ, проанализировала деятельность вуза, его программы обучения и, на основании полученных результатов, дала рекомендации для дальнейшего развития вуза. Через два года планируется проведение мониторинга, который будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебных программ.
Еще одним этапом сотрудничества IAAR и АМУ станет работа над формированием международного рейтинга университета, в рамках которого будут определяться такие критерии, как качество обучения, научный потенциал вуза, классификация в международном рейтинге медицинских вузов и академическая репутация.
«Деятельность IAAR по аккредитации и рейтингу вузов охватывает все страны СНГ и Восточной Европы, - подчеркнула профессор-консультант. – Принципиально важно, что АМУ вовремя получил аккредитацию, поскольку с 2024 года Всемирная Федерация Медицинского Образования прекращает признавать дипломы тех медицинских вузов, которые не прошли аккредитацию».
В своем комментарии для haqqin.az, ректор АМУ Герай Герайбейли отметил, что подготовка к прохождению аккредитации началась еще два года назад.
«Были специально приглашены эксперты из Турции, которые ознакомили нас с критериями и процедурой международной аккредитации, - рассказал ректор АМУ. - В связи с этим мы скорректировали свои учебные программы, внедрили новую систему оценки знаний студентов, а также изменили форму проведения экзаменов, обеспечив их полную прозрачность и объективность. Фаза подготовки к аккредитации заняла два года, а на протяжении последних десяти месяцев университет напрямую контактировал с агентством. В соответствии с отчетами IAAR наш вуз корректировал работу по трем программам обучения - лечебный процесс, стоматология и фармация, то есть, оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и товарами аптечного ассортимента. Знакомясь с работой вуза, эксперты комиссии агентства отправляли информацию онлайн в свой главный офис, после чего, в конце января 2022 года, на пленарном заседании IAAR было принято решение аккредитовать наш университет».
Герай Герайбейли также отметил, что, в соответствии рекомендациями специалистов IAAR, были осуществлены меры по вовлечению студенчества в управление вузом.
«Сегодня студенты АМУ представлены в факультетском научном Совете, в большом ученом Совете и в ректорском Совете вуза, - подчеркнул Герай Герайбейли. – Работу каждого факультета курируют два декана – традиционный и представитель студенческого коллектива. Кроме того, мы создали отдел контроля за качеством образования, который изучает международный опыт и представляет рекомендации по улучшению методов преподавания программ и оценок знаний студентов.
Также нами была кардинально усовершенствована экзаменационная система, полностью исключены субъективные факторы при оценке знаний. В частности, параллельно с процедурой сдачи экзамена, уровень подготовки студентов определяет компьютер. Помимо этого, студенты обеспечены общежитиями, интернетом, создан IT отдел вуза, организован онлайн прием иностранных студентов. Отрадно, что среди всех университетов Азербайджана в АМУ обучается самое большое количество иностранных студентов – более двух тысяч. Уверен, что после аккредитации возрастёт не только число иностранцев, получающих знания в стенах нашего вуза, но и их география».
Ректор добавил, что заключенное 4 февраля соглашение с IAAR предполагает также вхождение азербайджанского университета в рейтинговую сеть мировых ВУЗов, что создает дополнительный стимул для повышения качества образования и расширяет возможности АМУ в плане приобретения международного имиджа.