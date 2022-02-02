Мурад Самедов, Джейхун Наджафов Фото: Авт. 02:41

Учебные программы Азербайджанского медицинского университета (АМУ) успешно прошли международную аккредитацию, проведенную Независимым агентством по аккредитации и рейтингу (IAAR), признанным Всемирной Федерацией медицинского образования. Выступая на мероприятии, посвященном этому событию, ректор АМУ Герай Герайбейли рассказал о значимости аккредитации, являющейся по его словам принципиально важным шагом в деле расширения географии международного признания дипломов Азербайджанского медицинского университета. Выступая на церемонии, профессор-консультант IAAR Ольга Яновская отметила, что агентство, являющееся первой структурой на постсоветском пространстве, получившей признание Всемирной федерации медицинского образования, аккредитовало как институциональные, так и образовательные программы АМУ.

О.Яновская сообщила, что, в процессе аккредитации, экспертная комиссия IAAR посетила в конце прошлого года Баку и провела скрупулезную проверку качества образовательных программ АМУ. Оценивались соответствие правилам и критериям аккредитации организация учебного процесса, реализация образовательных программ, деятельность деканатов, клинических баз, структурных подразделений и т.д. Между тем, как рассказала корреспонденту haqqin.az профессор Ольга Яновская, учебные программы и университеты, получившие аккредитацию IAAR, считаются также получившими аккредитацию Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME), без признания которой дипломы медицинских вузов не являются основанием для приема на работу в клиники США и Евросоюза, а также для прохождения магистратуры в вузах этих стран. «В течении 10 месяцев наша экспертная комиссия, состоявшая из высококвалифицированных специалистов, занималась подготовкой АМУ к аккредитации, - отметила Яновская. – Ваш медицинский университет стал первым азербайджанским ВУЗом, получившим аккредитацию IAAR. В процессе подготовки комиссия предоставила ректорату и преподавательскому составу АМУ все рекомендации по повышению качества медицинского образования студентов, отвечающего международным стандартам. Это необходимо для того, чтобы после выпуска выпускники были конкурентоспособными и востребованными на мировом рынке труда. Кроме того, соответствие стандартам качества образования дает выпускникам хорошие шансы на учебу в магистратурах и резидентурах ведущих зарубежных вузах мира». По словам Яновской, комиссия IAAR провела также серию интервью с преподавателями и студентами АМУ, проанализировала деятельность вуза, его программы обучения и, на основании полученных результатов, дала рекомендации для дальнейшего развития вуза. Через два года планируется проведение мониторинга, который будет способствовать дальнейшему совершенствованию учебных программ. Еще одним этапом сотрудничества IAAR и АМУ станет работа над формированием международного рейтинга университета, в рамках которого будут определяться такие критерии, как качество обучения, научный потенциал вуза, классификация в международном рейтинге медицинских вузов и академическая репутация. «Деятельность IAAR по аккредитации и рейтингу вузов охватывает все страны СНГ и Восточной Европы, - подчеркнула профессор-консультант. – Принципиально важно, что АМУ вовремя получил аккредитацию, поскольку с 2024 года Всемирная Федерация Медицинского Образования прекращает признавать дипломы тех медицинских вузов, которые не прошли аккредитацию».