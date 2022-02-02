Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:55

Ближе к вечеру, к концу рабочего дня информационные источники в Париже и Брюсселе сообщили о прениях с участием французского президента Эммануэля Макрона и президента ЕС Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении. В свете обострения ситуации вокруг Украины неожиданный новый раунд переговоров между И.Алиевым и Н.Пашиняном при посредничестве европейцев стал логическим завершением недавнего переговорного процесса в Брюсселе. Как это ни парадоксально, но активизация европейских посредников смещает Московский процесс и выводит на первый план брюссельскую инициативу. Москве сейчас не до Карабаха…

Однако судя по сухому немногословному сообщению Брюсселя по итогам встречи, сторонам все еще не удается достичь общих точек соприкосновения. Но все же в Брюссельском формате были приняты во внимание основополагающие принципы окончательного урегулирования, на которых настаивает Баку. В заявлении участников переговоров для СМИ главы государств и правительств обошли стороной Минскую группу ОБСЕ. В Баку призрачную троицу посредников благополучно похоронили. И азербайджанский президент неоднократно в своих выступлениях заявлял о недопустимости реанимации и реставрации рудимента-формата посреднической миссии – наследия первой карабахской войны. И Мишель, и Макрон закрыли глаза на раздражающее Баку требование Еревана по восстановлению вышедшего в тираж посреднического формата. Таким образом в соответствии с характером встреч и переговоров Алиева с Пашиняном в Москве, Сочи и Брюсселе, европейские посредники решили не напоминать о страшном призраке Минской группы. К тому же, в итоговом документе стороны не стали упоминать и карабахский конфликт. В заявлении не нашлось места для Карабаха, что полностью отвечает умонастроениям Баку. Алиев напрочь отвергает карабахский предмет переговоров, ссылаясь на Московское соглашение, регламентирующее необходимость окончательного разрешения карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. Мишель и Макрон знают о принципиальной позиции азербайджанского президента, который напрочь отвергает саму вероятность обсуждения судьбы карабахских армян за столом переговоров с армянским премьер-министром. Карабах признан мировым сообществом составной частью Азербайджана, и юрисдикция Баку над верхним Карабахом не оспаривается ни Москвой, ни Вашингтоном, ни Брюсселем. Неурядицы в Карабахе – это внутреннее дело Азербайджана, что и нашло отражение в итоговом заявлении. Отныне в повестке дня Брюссельской площадки перечеркнута перспектива обсуждения будущего крупнейшего экономического региона Азербайджана. Франция принимает сложившуюся реальность и участвует в переговорах не в качестве пресловутого сопредседателя Минской группы, а как страна, принявшая председательство в Евросоюзе.

Напрашивается логический вопрос – какие же вопросы легли в основу и составили предмет переговоров Алиева с Пашиняном? Как указано в итоговом заявлении, Ереван и Баку после завершения войны, в большей мере, озабочены нормализацией армяно-азербайджанских отношений, открытием Зангезурского коридора, выяснением судьбы пропавших без вести во время двух войн, а также ускорением разминирования освобожденных территорий. Как известно, армянская сторона полностью обнародовала карты минных полей, созданных в укрепрайонах в период действия оккупационного режима. Ильхам Алиев же больше сконцентрировал внимание, судя по сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, на проблеме восстановления доверия, искоренения враждебности, восстановления коммуникаций, делимитации и демаркации госграниц. Азербайджан настаивает на активизации усилий по разработке окончательного мирного договора, отрицая категорическим образом само участие Армении в переговорах по восстановлению мирной жизни в Карабахе. Карабах, как неотъемлемая часть азербайджанской территории, вне поля зрения соседней Армении. И Мишель с Макроном приняли во внимание бескомпромиссную позицию президента И.Алиева… На переговорах Алиев и Пашинян достигли взаимопонимания еще по двум ключевым вопросам. Западу пришлось отказаться от неприемлемого для Баку требования осуществления расследовательской миссии ЮНЕСКО в Карабахе, то есть на территории Азербайджана. Напомним, что на протяжении 30 лет после окончания первой карабахской войны, вопреки требованиям азербайджанского правительства ЮНЕСКО отказывалось направлять в равнинный и нагорный Карабах гуманитарную миссию для тщательного расследования варварского уничтожения памятников азербайджанской культуры. Западу и ЮНЕСКО не удалось в период правления Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна и даже Пашиняна склонить армянское правительство к сотрудничеству в осуществлении миссии. После окончания второй войны Баку стал настаивать на реализации важнейшей миссии на территории двух стран, поскольку армянские власти причастны к уничтожению азербайджанских памятников наследия и культуры на территории самой Армении.