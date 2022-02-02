Даже если вы скажите, что влюбленные не нуждаются в особом дне, мы уверены в том, что вы все равно хотели бы подарить подарок напоминающий о вашей любви.

Учитывая это, сеть «Kontakt» и в этом году подготовила специальные предложения на День Влюбленных. Так, до 15-го февраля на все виды продукции при наличной оплате будут действовать скидки до 50%. Вдобавок, цену со скидкой можно разделить на 3 месяца.

Давайте взглянем на некоторые предложения:

Говорят, женщины любят ушами. Также и мужчины любят слышать приятные слова. Если согласны с этим утверждением, можете приобрести наушники Xiaomi , которые представлены в белых и голубых цветовых вариантах.

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Сеть также не забыла о тех, кто покупает в кредит. В рамках кампании, смартфоны можно приобрести в рассрочку на 14 месяцев, телевизоры, бытовую технику и домашний текстиль – на 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов, без комиссии и первого взноса.