«Kontakt» радует всех влюбленных скидками до 50% кампания стартовала
Даже если вы скажите, что влюбленные не нуждаются в особом дне, мы уверены в том, что вы все равно хотели бы подарить подарок напоминающий о вашей любви.
Учитывая это, сеть «Kontakt» и в этом году подготовила специальные предложения на День Влюбленных. Так, до 15-го февраля на все виды продукции при наличной оплате будут действовать скидки до 50%. Вдобавок, цену со скидкой можно разделить на 3 месяца.
Давайте взглянем на некоторые предложения:
- Говорят, женщины любят ушами. Также и мужчины любят слышать приятные слова. Если согласны с этим утверждением, можете приобрести наушники Xiaomi, которые представлены в белых и голубых цветовых вариантах.
- Универсальный триммер Braun с 5 насадками, подходящий как для бритья лица, так и для волос, добавит вашу заботу к его стилю. Можете приобрести всего за 59 манатов вместо 100.
- Фен Gorenje при помощи функции ионизации поможет вашей возлюбленной высушить и уложить волосы, не повредив их. Фен мощностью 2000 Вт можно приобрести всего за 39 манатов вместо 60.
Сеть также не забыла о тех, кто покупает в кредит. В рамках кампании, смартфоны можно приобрести в рассрочку на 14 месяцев, телевизоры, бытовую технику и домашний текстиль – на 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов, без комиссии и первого взноса.
Например,
- Смартфон Samsung Galaxy A52 128 GB можете купить за 51 манат в месяц;
- Многофункциональные часы Xiaomi smart – за 12 манатов в месяц;
- Фотоаппарат мгновенной печати İnstax Mini 11 с зеркалом для селфи – за 14 манатов в месяц.
Поделитесь своей любовью с «Kontakt», купив свой подарок в сети.
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«Kontakt», одна из ведущих розничных сетей страны, всегда с большим удовольствием обслуживает клиентов в 34 магазинах в Азербайджане, 1 - в Грузии и интернет-магазине kontakt.az. В целом сеть предоставляет клиентам выбор из более чем 30 000 товаров.