Минобороны обратилось к родителям военнослужащих

«Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно запрещены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и родственниками». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в целях сохранения здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения, родителям и родственникам военнослужащих рекомендовано не приезжать в воинские части и не участвовать в торжественных церемониях присяги, запланированных на 6 февраля.

Минобороны призывает граждан с пониманием отнестись к мерам медицинского обеспечения, применяемым в армии, и строго соблюдать правила карантина.