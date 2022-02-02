В Нахчыване выявлены иностранцы-нелегалы

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 23 иностранных граждан, нарушивших миграционные требования Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 329 заявлений. Из этих обращений 116 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджане, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства.

Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.