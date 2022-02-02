MEDIA ответило Директорату демократического участия Совета Европы

В письме отмечается, что законопроект разработан с учетом международных обязательств Азербайджана и основан на требованиях статьи 10 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод», которая предусматривает право каждого на свободу выражения мнения.

26 января на официальной странице Платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов при Директорате демократического участия Совета Европы (Directorate of Democratic Participation) был размещен материал под заголовком «В Азербайджане принимаются новые ограничения в сфере медиа».

Агентство довело до сведения Матиаса Грудена, что в законопроекте установлена четкая граница между регулируемыми и нерегулируемыми видами СМИ. Особо подчеркивается, что положения законопроекта не распространяются на соцсети, платформы для обмена видео, интернет-телевидение, а также блогеров и другие подобные виды деятельности. В законопроекте понятие «журналист» имеет более широкий охват, и подразумевает, наряду с официально работающими в каком-либо субъекте медиа лицами, также тех, кто работает на основе фриланса. В законопроекте признаются статус журналиста и права, вытекающие из этого статуса, не только тех, кто работает в газетах, журналах, на телевидении и радио, но и на веб-сайтах.

Агентство отметило, что в соответствии с международной практикой предоставление журналистского удостоверения предусмотрено на добровольной основе. Это лишь удостоверение журналиста, а не «единое удостоверение журналиста», оно является документом, подтверждающим, что данные о лице действительно внесены в реестр, и для его получения не требуется проходить какие-либо тестовые испытания.

Также отмечается, что законопроект не предусматривает ограничений в отношении журналистов, не включенных в реестр.

«Журналисты могут осуществлять свою профессиональную деятельность и без получения указанного удостоверения и с использованием всех механизмов защиты, согласно новому законопроекту. Цель удостоверения журналиста – совершенствование механизма защиты признанных прав журналистов и развитие их деятельности в этой области», - сказали в ведомстве.

В письме также подчеркивается, что разрешения от государственных органов на учреждение субъекта СМИ не требуется, не налагается запрет и на распространение информации, полученной из неофициального источника. Также отмечается, что в целях обеспечения доступности и оперативности информации государственные органы обязаны предоставлять представителям СМИ подробную информацию о том или ином факте или событии.

Наряду с этим, как отмечается в письме, соответствующая норма законопроекта обращает внимание не на проведение аудио- или видеозаписи, фотосъемки в отношении какого-либо лица без его ведома, а на способ осуществления этой деятельности, а именно на скрытое использование технических средств, предназначенных для получения информации. То есть для распространения какого-либо видео не требуется письменного разрешения.

В заключение в письме отмечается, что законопроект направлен на регулирование отношений в сфере медиа в соответствии с современными вызовами и тенденциями, расширение деятельности в этой сфере, защиту прав субъектов медиа, и обеспечивает свободу медиа.

Отметим, что данное письмо Агентства развития медиа размещено на Платформе по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.