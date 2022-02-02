Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между Украиной и Россией, включая организацию встречи президентов Украины и России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

Запад заходится криком о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, Москва это категорически отрицает, сами украинцы живут в ожидании Большой войны уже два месяца с перерывом на рождественские каникулы. Такая вот ситуация сложилась к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Киевом и Анкарой, когда Эрдоган прилетел для шестой уже по счету встрече с Владимиром Зеленским.

Привезя с собой целый пакет соглашений, направленных на укрепление стратегического партнерства двух стран – от соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) до Договора о сотрудничестве в области высоких технологий и аэрокосмической промышленности, читай – соглашение о производстве турецких беспилотников на украинских заводах.

И, разумеется, турецкий президент вновь подтвердил готовность выступить посредником в диалоге между Киевом и Москвой, хотя официальные российские лица уже заявили, что в посредничестве не нуждаются. Но Эрдогана этим не смутить – не нуждаются сегодня, но могут счесть необходимым завтра. Пусть думают, а пока Турция будет наращивать свои связи с Украиной, постепенно становясь одним из главных экономических партнеров.

Уже сейчас «украинский кейс» во внешней политике Анкары достаточно весом. Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Страны договорились создать «Крымскую платформу» – площадку, которая поможет вернуть Крым, а кроме того активно сотрудничают в военной сфере от поставок Киеву беспилотников до совместного производства корветов и военно-транспортных самолетов Ан-178. И это – без учета экономики.

И хотя Москве эта позиция, мягко говоря, не нравится и вызывает плохо скрываемое раздражение – Турция жестко ее удерживает. «Мы уже делаем все возможное, поставляя беспилотники в Украину. Это самая эффективная поддержка Киева на сегодняшний день среди всех стран НАТО», - говорят в Анкаре.