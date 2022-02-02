Анкара-Киев-Москва: треугольник без иллюзий итоги с haqqin.az
Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между Украиной и Россией, включая организацию встречи президентов Украины и России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.
Запад заходится криком о том, что Россия вот-вот вторгнется в Украину, Москва это категорически отрицает, сами украинцы живут в ожидании Большой войны уже два месяца с перерывом на рождественские каникулы. Такая вот ситуация сложилась к тридцатилетию установления дипломатических отношений между Киевом и Анкарой, когда Эрдоган прилетел для шестой уже по счету встрече с Владимиром Зеленским.
Привезя с собой целый пакет соглашений, направленных на укрепление стратегического партнерства двух стран – от соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ) до Договора о сотрудничестве в области высоких технологий и аэрокосмической промышленности, читай – соглашение о производстве турецких беспилотников на украинских заводах.
И, разумеется, турецкий президент вновь подтвердил готовность выступить посредником в диалоге между Киевом и Москвой, хотя официальные российские лица уже заявили, что в посредничестве не нуждаются. Но Эрдогана этим не смутить – не нуждаются сегодня, но могут счесть необходимым завтра. Пусть думают, а пока Турция будет наращивать свои связи с Украиной, постепенно становясь одним из главных экономических партнеров.
Уже сейчас «украинский кейс» во внешней политике Анкары достаточно весом. Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Страны договорились создать «Крымскую платформу» – площадку, которая поможет вернуть Крым, а кроме того активно сотрудничают в военной сфере от поставок Киеву беспилотников до совместного производства корветов и военно-транспортных самолетов Ан-178. И это – без учета экономики.
И хотя Москве эта позиция, мягко говоря, не нравится и вызывает плохо скрываемое раздражение – Турция жестко ее удерживает. «Мы уже делаем все возможное, поставляя беспилотники в Украину. Это самая эффективная поддержка Киева на сегодняшний день среди всех стран НАТО», - говорят в Анкаре.
Что отразилось на днях и в заявлении главы коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттина Алтуна, который прямо сказал: «Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей». Впрочем, ранее об этом же говорил и глава турецкой дипломатии Чавушоглу, заявивший в декабре прошлого года, что Анкара не станет игнорировать близкие отношения с Украиной из-за обширных связей с Россией.
Демонстрацией российского недовольства Анкару не пронять. На Эрдогана и США давят – но успеха это не приносит, что уж тогда о Москве говорить. Между двумя странами достаточно сложностей, но поделать с этим российская сторона ничего не может. Турецкий президент для нее сложный партнер – но и без него никак. К тому же, обострять с ним отношения сейчас, когда развернулась полноценная «холодная война» с коллективным Западом для Москвы было бы совершенно нерационально. Приходится терпеть.
Чем Анкара на киевском направлении активно и пользуется для укрепления своих позиций. Аккуратно и искусно лавирует, наращивает свой авторитет как государства, способного разрешать замороженные конфликты. Порой – на грани фола, но еще не разу не переходя красных линий. И тем самым, по большому счету, заслоняя Украину от военных потрясений, поскольку Запад просто затягивает Москву в конфликт, а в России находится достаточное количество «горячих голов», которые готовы на это клюнуть.
Эрдоган в очередной раз выступает в роли миротворца. И, судя по всему, вполне успешно. Он не отодвинул войну – но сделал ее менее вероятной, к досаде западных и российских «ястребов». Теперь Турции остается грамотно воспользоваться экономическими и политическими последствиями грамотной политики своего президента.