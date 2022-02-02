В Шеки повесился пожилой мужчина
Накануне работавший разнорабочим на Шекинском предприятии по охране и восстановлению леса, 54-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись в лесополосе, передает АПА.
Инцидент произошел 4 февраля в лесистой местности на территории села Киш.
Тело жителя села Джумаева Тахира Хидаят оглу 1968 года рождения, было обнаружено повешенным на дереве. В ходе предварительного расследования выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством. Причины суицида неизвестны.
По факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.