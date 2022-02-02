Какая разница, кого американцы ликвидировали в Сирии? наш комментарий
Накануне президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США в Сирии ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Как сообщил американский президент, лидер «Исламского государства» взорвал себя во время ночного рейда американских сил специальных операций.
Мир на заявление Байдена отреагировал достаточно сдержанно. Так что, если американский президент рассчитывал на громкий pr-эффект и фанфары – то их не случилось. В октябре 2019 года, когда был ликвидирован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, шума в масс-медиа было куда больше.
Нынешняя вялая реакция вполне объяснима – если имя аль-Багдади гремело по всему миру, то Абу Ибрагим ничем себя на посту лидера не проявил, сереньким был таким и незаметным. Настолько, что многие не без оснований считали его лидером совершенно фиктивным, поставленным на эту должность для того, чтобы не раскрывать реального руководителя «неоднократно побежденного и много раз уничтоженного» ИГ.
Уже само по себе это делает операцию американских сил специальных операций не такой славной и героической, как ее будут пытаться представить Байден и Белый дом. А тут еще и пошли интересные подробности: во-первых, гибель 13 мирных жителей. Во-вторых, потеря вертолета, по официальной версии – «из-за технических неполадок».
И, в-третьих, главное – как сообщил командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Кеннет «Фрэнк» Маккензи, первоначальная цель заключалась в том, чтобы захватить Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши живым. Поскольку с трупа эффект только пропагандистский, информации же с него – ноль.
Возможно, из-за своего фиктивного статуса Абу аль-Курейши знал немногое, «фигурам прикрытия» секретов не доверяют. Не менее возможно, что американские спецслужбы знают об «Исламском государстве» больше, чем знал его так называемый лидер. Но этот так и не помогает им ответить на главный вопрос: «Почему ИГ превратилась в птицу Феникс, которая воскресает после сокрушительных поражений?» И чем громче «победа» над ней – тем быстрее она «восстает их пепла».
Будем честны с собой: «Исламское государство», даже в его нынешнем подпольном виде – это выбор сотен тысяч людей от Ближнего Востока до Африки, от Афганистана до Юго-Восточной Азии. Можно сколько угодно говорить об ошибочности и порочности этого выбора – сторонники ИГ останутся при своем мнении.
Какой-то процент из них всегда будет готов встать под знамена группировки с оружием в руках, какой-то – оказать посильную помощь боевикам – укрыть от преследования, переехать в другую страну, помочь едой или деньгами. Для этих людей альтернативы идеологии ИГ нет, не предвидится – и держаться за нее они будут до последнего.
Не менее важно и другое. Живучести и регулярным «воскрешениям» ИГ в немалой степени способствует то, что ее финансовые активы остаются в целости и сохранности. Об охоте на лидеров группировки слышно постоянно – но много ли известно об охоте на финансы ИГ?
А это, безо всякого преувеличения как минимум полтора-два миллиарда долларов, вложенных в самые различные активы – от деревенских автомастерских до вполне респектабельных компаний и банков, причем – не только на Ближнем Востоке. С такой финансовой подушкой безопасности можно отстреливать лидеров группировки хоть пачками. На их место придут новые – а с деньгами на теракты и подполье проблем не будет.
Поэтому совершенно не принципиально, кого американцы ликвидировали в Сирии, что примечательно – всего в 15 километрах от дома, где в 2019 году был убит аль-Багдади. Ликвидировали одного – назначат другого, группировка вполне переживет эту потерю. Поскольку не от имени лидера зависит ее успех, а совсем от других факторов.