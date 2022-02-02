Икрам Нур, автор haqqin.az 12:48

Накануне президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США в Сирии ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Как сообщил американский президент, лидер «Исламского государства» взорвал себя во время ночного рейда американских сил специальных операций. Мир на заявление Байдена отреагировал достаточно сдержанно. Так что, если американский президент рассчитывал на громкий pr-эффект и фанфары – то их не случилось. В октябре 2019 года, когда был ликвидирован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади, шума в масс-медиа было куда больше.

Нынешняя вялая реакция вполне объяснима – если имя аль-Багдади гремело по всему миру, то Абу Ибрагим ничем себя на посту лидера не проявил, сереньким был таким и незаметным. Настолько, что многие не без оснований считали его лидером совершенно фиктивным, поставленным на эту должность для того, чтобы не раскрывать реального руководителя «неоднократно побежденного и много раз уничтоженного» ИГ. Уже само по себе это делает операцию американских сил специальных операций не такой славной и героической, как ее будут пытаться представить Байден и Белый дом. А тут еще и пошли интересные подробности: во-первых, гибель 13 мирных жителей. Во-вторых, потеря вертолета, по официальной версии – «из-за технических неполадок». И, в-третьих, главное – как сообщил командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Кеннет «Фрэнк» Маккензи, первоначальная цель заключалась в том, чтобы захватить Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши живым. Поскольку с трупа эффект только пропагандистский, информации же с него – ноль. Возможно, из-за своего фиктивного статуса Абу аль-Курейши знал немногое, «фигурам прикрытия» секретов не доверяют. Не менее возможно, что американские спецслужбы знают об «Исламском государстве» больше, чем знал его так называемый лидер. Но этот так и не помогает им ответить на главный вопрос: «Почему ИГ превратилась в птицу Феникс, которая воскресает после сокрушительных поражений?» И чем громче «победа» над ней – тем быстрее она «восстает их пепла».