В Азербайджане растет сумма адресной социальной помощи

Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи выплачиваемой одной семье, в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 17% и достигла 282 манатов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно новому закону, порог нуждаемости для назначения адресной государственной социальной помощи увеличен на 17,6% (30 манатов) и установлен в размере 200 манатов на 2022 год. Это также позволит в текущем году увеличить объем адресной государственной социальной помощи.