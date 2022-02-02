Синоптики о погоде в Баку на завтра
В ночь с 5 на 6 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове местами ожидается мокрый снег, который прекратится к утру, в течение дня прогнозируется погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Температура воздуха составит ночью 0-2, днем – 6-9 градусов тепла, в Баку ночью – 0-2, днем – 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 80-90, днем – 60-70 процентов.