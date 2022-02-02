Отец 4-летней девочки, тело которой нашли в колодце, привлечен к следствию

Отец убитой и брошенной в колодец 4-летней Марьям Аллахъяровой – Талех Аллахъяров – привлечен к уголовной ответственности, передает Report.

Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статьям 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 133.2.4 (Истязание) Уголовного кодекса. Сегодня в Хазарском районном суде будет рассмотрено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении Т.Аллахъярова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что накануне Т.Аллахъяров принял участие в программе «Bizimləsən». Во время трансляции показаны видеозаписи, посланные Аллахъяровым жене, на которых он, намотав провод на шею Марьям, угрожает, что убьет ребенка, если его жена не вернется домой. После трансляции кадров Аллахъяров был задержан в студии сотрудниками Хазарского районного управления полиции.