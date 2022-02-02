На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории поселка Масазыр Апшеронского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска министерства.

После того, как жители, находившиеся на территории вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отошли на безопасное расстояние и на время был ограничен доступ посторонних лиц, пиротехники установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд пригодный для боевого применения.