Стрельба в американском университете, есть пострадавшие

На территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл стрельбу, несколько человек пострадало, пишет New York Post.

По заявлениям местной полиции, первые выстрелы раздались неподалеку от университетского кампуса. В результате стрельбы несколько человек были госпитализированы.

Сообщается, что полицейский наряд оцепил территорию института. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за возникшей опасности. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало, его личность также не раскрыта.