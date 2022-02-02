Евгений Бай, автор haqqin.az 14:05

Итак, масштабная война России против Украины, вопреки многочисленным прогнозам западных политиков и аналитиков, не началась. Не сговариваясь, американские и российские эксперты объявили, что конфликт «поставлен на паузу». Мир действительно получил передышку. Биржевые индексы по обе стороны Атлантики перестали исполнять пляску святого Витте и вновь пошли вверх. А в стане лидеров – повышенная активность. Владимир Путин поехал в Пекин скреплять стратегический союз с председателем Си. Борис Джонсон посетил Киев. В Москву собрался президент Бразилии Жаир Болсонару.

Все хотят извлечь из несостоявшегося кризиса максимальную пользу. А она в том, чтобы постараться решить внутренние проблемы. На этой неделе сенатор-демократ кубинских кровей Боб Менендес пригрозил ввести санкции против России «авансом». То есть, не дожидаясь, пока российские танки пересекут границу с Украиной. Сенатор убежден, что эскалация со стороны Москвы идет полным ходом и русских надо начинать бить уже сейчас. Правда, понятие «эскалации» он не конкретизирует. Вроде бы, на границе ничего не происходит, российские войска как стояли, так и стоят на своих рубежах в сотнях километрах от нее. Никаких диверсионных отрядов Москвы на территории Незалежной также замечено не было. Если же атака будет предпринята, то, по словам Менендеса, Кремль ждет «мать всех санкций». Так и хочется спросить: какая-какая мать? В 2015 году федеральный суд выдвинул против сенатора Менендеса обвинения в коррупции. Ему грозило не только снятие неприкосновенности, но и тюрьма. Сенатор отбился – тремя годами позднее обвинения были сняты. Дело ограничилось тем, что комитет по этике сената вынес ему строгое предупреждение. Так сказать, поставил на вид. С тех пор Менендес завалил конгресс самыми разнообразными инициативами. Но вскоре полет его фантазий может быть прерван: ожидается, что на промежуточных выборах в этом году республиканцы могут отнять обе палаты конгресса у своих противников и тогда сенатор лишится своего поста председателя комитета по иностранным делам. Вот он и спешит показать коллегам свой законотворческий талант, чтобы ценили и впредь, а конфликт вокруг Украины для него стал хорошо удобренным полем.

Правда, свои идеи Менендес позаимствовал у российских противников Кремля, а они – частые гости на Капитолии. И можно сказать, даже их творчески переработал. Так, предполагаемая «мать санкций» включает уже не только карательные меры против самого Путина, членов его правительства, руководителей государственных компаний. Как пишет лондонская Financial Times, санкции будут распространяться и на жен российских олигархов, и на их детей. По данным FT эти санкции лишат крупных российских бизнесменов и чиновников первого ряда доступа к финансовым потокам, а их детям будет запрещено учиться в элитных западных университетах. Дети, безусловно, несут прямую ответственность за возможную агрессию России против Украины! Этот санкционный пакет вызрел в недрах американского сената после того, как Лондон озвучил свою версию наказания России. Как заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, недавно посетившая Москву, «любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России может стать мишенью». Активность самого Джонсона и членов его кабинета понятна. Кресло под премьером закачалось после того, как его обвинили в участии в вечеринках в то время, как в стране был объявлен тотальный локдаун. А сама Украина Джонсона, возможно, беспокоит не больше, чем Кабо-Верде или Габон.

Также понятна и активность президента Байдена, который, так и не дождавшись войны, отправляет на восточный фланг НАТО воинский контингент. Его рейтинги скатились почти до самого плинтуса. После унизительного бегства из Афганистана ему нужно показать свою «крутость» и конфликт вокруг Украины стал для него просто подарком судьбы. На руку Байдену и то, что в рядах республиканцев разброд и шатания. Новость последнего часа: экс-президент США Джордж Буш-младший в 2021 году оказывал внушительную финансовую помощь двум законодателям – члену палаты представителей Лиз Чейни и сенаторше Лизе Мурковски, которые выступили за импичмент Дональду Трампу. Но не только это помогает Байдену. Выясняется, что на фоне остракизма, которому подвергнут Путин на западе все большее число республиканцев начинают испытывать к российскому президенту мало объяснимую симпатию. Haqqin.az уже писал о том, что с прокремлевскими заявлениями выступает один из самых популярных телеведущих в США, Такер Карлсон. В унисон с ним правое издание Axios опубликовало целый ряд статей, авторы которых заявляют о том, что не следует спасать Украину от российского вторжения, а Байден, который делает это – просто слабоумный. Байдена, говорят они, очень интересует граница Украины, но было бы лучше, если бы он занялся американской южной границей, которую в прошлом году перешли 2 миллиона нелегальных мигрантов.