Миргафар Сеидов отправлен на пенсию
Начальник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана, генерал-майор полиции Миргафар Сеидов отправлен на пенсию. Приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, М.Сеидов отправлен на пенсию в связи с предельным возрастом пребывания на службе.
Отметим, М.Сеидов долгое время был начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и начальником Главного управления полиции города Баку. В 2020 году был назначен начальником Главного управления полиции на транспорте.