Американские военные прибыли в Польшу

Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли в субботу в Польшу, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые будут дислоцированы в Польше, приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом.

Согласно информации, в пятницу там же приземлились восемь американских самолетов, на которых прибыла передовая группа, задача которой состоит в логистическом обеспечение военных США.