Американские военные прибыли в Польшу
Первые американские военнослужащие, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе, прибыли в субботу в Польшу, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
Самолет с солдатами и офицерами 82-й воздушно-десантной дивизии США, которые будут дислоцированы в Польше, приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом.
Согласно информации, в пятницу там же приземлились восемь американских самолетов, на которых прибыла передовая группа, задача которой состоит в логистическом обеспечение военных США.
Отмечается, что всего в Польшу отправляются 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии. Ранее на этой неделе в страну начала прибывать американская военная техника.
Напомним, что ранее власти США объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных отправятся в Румынию из ФРГ, а еще порядка 2 тыс. будут переброшены в Европу из США.